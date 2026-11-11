Pelean Estrellas de MMA: Merab Dvalishvili Acusa a Nurmagomedov de Emboscarlo

El peleador georgiano Merab Dvalishvili acusó a Usman Nurmagomedov y a un grupo de acompañantes de emboscarlo y golpearlo mientras concedía una entrevista en un hotel de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. La confrontación ocurrió este miércoles 11 de noviembre de 2026, durante las actividades promocionales del evento Real American Freestyle (RAF).

El excampeón de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) relató que se encontraba en el vestíbulo del hotel cuando Usman y sus acompañantes se acercaron por detrás y comenzaron a golpearlo a él y a un amigo que lo acompañaba.

El altercado quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, compartido inicialmente por el peleador Ilia Topuria. En las imágenes se observa a varios hombres acercarse a Dvalishvili y comenzar una pelea en la que participan distintas personas.

Después del incidente, el georgiano publicó un video en el que aparece con sangre y lesiones en el rostro mientras recibe atención médica.

"Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos llegaron por detrás y comenzaron a golpearme a mí y a mi joven amigo", escribió en sus redes sociales.

Dvalishvili también señaló que los involucrados continuaron golpeándolos cuando estaban en el suelo e identificó a Umar Nurmagomedov, hermano de Usman, como otro de los presuntos participantes.

El peleador aseguró que se encontraba bien, aunque cuestionó las circunstancias de la confrontación y retó a sus presuntos agresores a resolver sus diferencias dentro de un combate.

Hasta el momento, RAF, UFC y las autoridades de Abu Dabi no habían emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se había confirmado la detención de alguno de los involucrados. Usman y Umar Nurmagomedov no habían respondido públicamente a las acusaciones en los reportes proporcionados.

Pero... ¿Por qué existe una rivalidad entre Dvalishvili y los Nurmagomedov? El conflicto tiene como antecedente la rivalidad deportiva entre Merab Dvalishvili y Umar Nurmagomedov, quienes se enfrentaron el 18 de enero de 2025 en el evento 'UFC 311', durante una pelea por el campeonato de peso gallo.

En aquella ocasión, Dvalishvili ganó por decisión unánime después de cinco asaltos y conservó el cinturón. El combate estuvo precedido por intercambios verbales y provocaciones entre ambos peleadores.

Las tensiones continuaron durante 2026. En julio, durante actividades relacionadas con RAF Georgia, Dvalishvili protagonizó otro altercado físico con Ahmed Gadzhimagomedov, identificado como amigo de Umar. Posteriormente, el peleador ruso criticó su comportamiento y cuestionó las circunstancias de aquella confrontación.

PT