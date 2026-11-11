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Pelean Estrellas de MMA: Merab Dvalishvili Acusa a Nurmagomedov de Emboscarlo

Un video difundido en redes sociales muestra el altercado ocurrido durante una entrevista de un evento promocional de Real American Freestyle

Merab Dvalishvili posando con el cinturón de campeonato de la UFCFoto: X @MerabDvalishvil

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