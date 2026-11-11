Tigres Quiere a Barros Schelotto como Técnico para el Torneo Clausura 2027

En una temporada atípica para sus estándares, el club Tigres se quedó sin boleto para la Liguilla luego de 12 años clasificando. Debido al fracaso, habrá una fuerte sacudida en su estructura y el primero que se va es el presidente Carlos Emilio González.

Además, la empresa que administra el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya trabaja a marchas forzadas para contratar a un nuevo técnico. El que encabeza la lista es el argentino Guillermo Barros Schelotto.

Como se sabe, luego de la renuncia del entrenador Guido Pizarro el equipo empezó a desmoronarse. Entonces el timón fue tomado por Víctor Manuel Vucetich, quien inicialmente fue contratado como vicepresidente deportivo. Pero el llamado “Rey Midas” del futbol mexicano no pudo enderezar el barco.

A falta de una fecha para el final del Torneo Apertura 2026, los felinos del norte marchan en el sitio 15 de la tabla general, sin posibilidad de subir escalones aunque gane. En la temporada suman 3 victorias. 6 empates y 7 derrotas.

Así que el club ha decidido comenzar a trabajar en la planeación del siguiente torneo. Además del nombre de Barros Schelotto, en su agenda tienen a Santiago Baños para el puesto de director deportivo. Incluso medios deportivos aseguran que este último ya fue contactado para ver la posibilidad de que acepte negociar y deje su puesto en el América.

¿Quién es Guillermo Barros Schelotto, candidato a técnico de Tigres?

Guillermo Barros Schelotto es del agrado de los responsables del club Tigres, gracias a su labor como entrenador del Lanús argentino, Boca Juniors y el Palermo Italiano. Además ha dirigido a la Selección de Paraguay.

En marzo del 2025, “El Mellizo” llegó al Vélez Sarsfield de la Primera División de Argentina y su contrato está por caducar en diciembre sin que hayan llegado a un acuerdo para renovar. Eso le abre la posibilidad de emigrar a la Liga MX para dirigir a los Tigres.

Como jugador, Barros Schelotto fue figura del Boca Juniors. En el 2007 emigró a la MLS para ponerse la playera del Columbus Crew, donde estuvo hasta finales del 2010. Para retirarse, en el 2011, eligió llegar al Gimnasia y Esgrima de la Liga argentina.

Schelotto sería el séptimo entrenador argentino en la Liga MX, ya que actualmente cuenta con Antonio Mohamed (Toluca), Gabriel Milito (Chivas), Matías Almeyda (Monterrey), Esteban Solari (Pumas), Hernán Crespo (Atlas) y Javier Gandolfi (León).

Con información de N+