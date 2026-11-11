Deportes

Tigres Quiere a Barros Schelotto como Técnico para el Torneo Clausura 2027

Luego de fracasar y quedarse sin Liguilla el equipo de la UANL hará importantes cambios, entre ellos el de entrenador

“El Mellizo” Barros Schelotto actualmente entrena al Club Atlético Vélez Sarsfield.“El Mellizo” Barros Schelotto actualmente entrena al Club Atlético Vélez Sarsfield. Foto: Reuters

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