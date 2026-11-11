Asesinan a Estudiante del Conalep Durante Ataque en Culiacán, Sinaloa; Hay un Herido

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro joven de 21 años resultó herido durante un ataque armado cuando ambos circulaban en una motocicleta por la colonia Adolfo López Mateos, al surponiente de Culiacán.

El menor fue identificado como José Armando, estudiante del Conalep, quien presentó impactos de bala en la cabeza y una pierna. Su acompañante, Alexander, de 21 años, sufrió heridas en el tórax y una pierna.

Los hechos ocurrieron por la tarde de este martes 10 de noviembre, sobre la calle Gabriel Leyva, junto al arroyo que atraviesa el sector, cuando fueron atacados por sujetos que viajaban en un vehículo.

Tras la agresión, Alexander corrió entre las viviendas y se refugió en los techos, pero fue alcanzado por los disparos. Los responsables lo buscaron durante varios minutos sin localizarlo y después huyeron.

El joven salió de su escondite al observar la llegada de las autoridades. Paramédicos de GERUM le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado por Cruz Roja a un hospital.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo del adolescente al Servicio Médico Forense.