Balaceras

Asesinan a Estudiante del Conalep Durante Ataque en Culiacán, Sinaloa; Hay un Herido

El menor fue identificado como José Armando quien murió por impactos de bala en la cabeza

Asesinan a Estudiante del Conalep Durante Ataque en Culiacán, Sinaloa; Hay un HeridoAsesinan a Estudiante del Conalep Durante Ataque en Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

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