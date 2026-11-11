Balaceras

Operativo en Aldama Deriva en Enfrentamiento Armado; Aseguran Armas y Explosivos

El enfrentamiento entre fuerzas especiales y civiles armados fue neutralizado sin que se reportaran personas fallecidas ni lesionadas

Operativo en Aldama Deriva en EnfrentamientoOperativo en Aldama Deriva en Enfrentamiento. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo en Aldama: fuerzas especiales neutralizan enfrentamiento armado sin víctimas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+