Operativo en Aldama Deriva en Enfrentamiento Armado; Aseguran Armas y Explosivos

La tarde de este martes se llevó a cabo un operativo interinstitucional de seguridad en el municipio de Aldama, desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, en el que se logró la detención de tres personas y el rescate de otras dos que se encontraban privadas de la libertad.

Durante la intervención también fueron asegurados dos vehículos explosivos adaptados para su lanzamiento desde drones, además de un arsenal de armas, cargadores abastecidos y equipo táctico.

Tras el operativo, se registró un enfrentamiento armado entre fuerzas especiales y civiles armados, agresión que fue neutralizada y que concluyó sin personas fallecidas ni lesionadas. De acuerdo con la información proporcionada, esta célula criminal podría estar relacionada con otro enfrentamiento ocurrido la semana pasada.

Como resultado de estos hechos, se instruyó reforzar el operativo interinstitucional para garantizar la seguridad en el municipio y sus zonas aledañas, así como fortalecer la búsqueda de posibles involucrados y preservar los indicios para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, todo lo asegurado será puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente.