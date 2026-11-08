Homicidios

Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa Negra en la Colonia Constituyentes de Cd. Juárez

Policías municipales acordonaron el cruce de Profesora Dolores De Revilla y Rodolfo Fierro, donde agentes ministeriales iniciaron las investigaciones

Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa Negra en la Colonia Constituyentes de Cd. JuárezFoto: N+
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