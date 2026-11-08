Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa Negra en la Colonia Constituyentes de Cd. Juárez

El cuerpo de una persona dentro de bolsas de plástico negro fue localizado en calles de la colonia Constituyentes, en Ciudad Juárez, lo que generó una movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Profesora Dolores De Revilla y Rodolfo Fierro, donde policías municipales acudieron para verificar el reporte y acordonar el área.

Tras confirmar la presencia del cuerpo, los agentes establecieron un perímetro de seguridad para evitar el paso de personas por el sitio y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La zona quedó bajo resguardo mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que fue abandonado el cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la identidad de la víctima ni han confirmado si se trata de un hombre o una mujer.

Tampoco se han proporcionado detalles sobre el tiempo que llevaba el cuerpo en el lugar o si existen personas detenidas relacionadas con el hallazgo.

Las investigaciones continuarán para esclarecer lo ocurrido y obtener información que permita identificar a la persona localizada.

PT