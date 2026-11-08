Accidentes

Joven Choca Contra Muro de Contención en el Boulevard Óscar Flores en Cd. Juárez

El conductor, de 19 años, sufrió golpes leves luego de que presuntamente otro automovilista le cerrara el paso y escapara

Joven Choca Contra Muro de Contención en el Boulevard Óscar Flores en Cd. JuárezFoto: N+
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