Joven Choca Contra Muro de Contención en el Boulevard Óscar Flores en Cd. Juárez

Un joven de 19 años resultó con lesiones leves luego de perder el control del vehículo que conducía e impactarse contra un muro de contención sobre el boulevard Óscar Flores, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Sierra Nevada, donde el automóvil gris terminó contra la barrera de concreto tras una maniobra que habría sido provocada por otro conductor.

De acuerdo con la versión proporcionada por el joven a los agentes de Seguridad Vial, circulaba por la vialidad cuando un automóvil deportivo en color negro le cerró el paso, lo que ocasionó que perdiera el control y chocara contra el muro.

Según su relato, el conductor del segundo vehículo presuntamente se dio a la fuga después del impacto, sin detenerse para atender lo ocurrido.

Al lugar acudieron paramédicos para brindarle los primeros auxilios al joven, quien presentó algunos golpes derivados del accidente.

Aunque fue valorado por los socorristas, no fue necesario trasladarlo a un hospital, por lo que permaneció en el sitio mientras se realizaban las atenciones correspondientes.

Elementos de Seguridad Vial tomaron conocimiento del percance para realizar el reporte y determinar las circunstancias del choque.

PT