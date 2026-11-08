Relojes, Audífonos y Tenis: Aseguran Miles de Artículos de 'Gama Alta' en Michoacán

Las autoridades informaron los detalles del decomiso de artículos pirata en la Aduana del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán; esto pasará con los productos.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicaron que el decomiso se logró durante las acciones de inspección y vigilancia.

En una primera intervención, personal de la Aduana detectó un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos. Sin embargo, cuando llevaron a cabo la revisión, encontraron un contenido totalmente distinto.

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Lo anterior, porque el cargamento de 22 mil 865 artículos no eran plumas, más bien: 4 mil 700 relojes de aparente gama alta; 4 mil 500 audífonos, 9 mil 870 accesorios electrónicos, 3 mil 650 pares de tenis y 145 disfraces.

Pero esa no fue la única mercancía asegurada, ya que en una segunda acción en otro contenedor se hallaron 132 pares de tenis, además de 10 mil 100 audífonos, también presuntamente apócrifos.

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“En ambos casos, la mercancía fue asegurada y puesta a disposición de la FGR, quien determinará la situación jurídica de los objetos”, afirmaron.

El operativo se suma a las acciones para refrendar el compromiso con la protección de la propiedad intelectual, el combate al comercio ilícito y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección y vigilancia para impedir el ingreso de mercancías que vulneren la legalidad del comercio exterior.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la piratería y el contrabando son un desafío.

En octubre, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, indicó que del 1 de septiembre de 2025 al 19 de octubre de 2026, el Instituto aseguró 2 millones 787 mil 190 productos, principalmente textiles, juguetes, calzado y accesorios, con un valor aproximado de 111 millones de pesos.

El titular del IMPI aseguró que la colaboración con la industria permite la identificación de productos y mercancías piratas.

EPP