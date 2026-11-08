Seguridad

Relojes, Audífonos y Tenis: Aseguran Miles de Artículos de 'Gama Alta' en Michoacán

Durante las acciones se aseguraron 33 mil 097 artículos de diversas marcas comerciales, presuntamente 'piratas'; así los descubrieron

Productos pirata decomisados tras operativo en Aduana de MichoacánFoto: Especial

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