Seguridad

Aseguran 100 Mil Litros de Hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; Detienen a Cuatro

También se llevaron a cabo acciones para combatir el robo de hidrocarburo en Tenosique, Tabasco

Unidades aseguradas tras operativo contra robo de hidrocarburo en TamaulipasFoto: FGR
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