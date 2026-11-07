Aseguran 100 Mil Litros de Hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; Detienen a Cuatro

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los resultados de un operativo para combatir delitos en materia de hidrocarburos, el cual realizó en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades indicaron que estas acciones fueron posibles por tareas de investigación en las que se revelaron indicios que permitieron detener a varias personas e impedir que el cargamento fuera trasladado a otros puntos.

En el primer caso ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la SSPC, intervinieron en la localidad de El Capote, donde se detuvo en flagrancia a Yolanda 'N', Guadalupe 'N', Juan 'N' y Julio 'N'. A los cuatro sospechosos por la presunta comisión del delito en materia de hidrocarburos se les aseguró alrededor de 100 mil litros de hidrocarburos.

Además del combustible, también fueron puestos a disposición de las autoridades tractocamiones, plataformas, así como isotanques, es decir, unas cisternas especializadas para el transporte y almacenamiento de líquidos, gases o productos químicos.

Foto: FGR

Mientras que en la segunda acción, donde se contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Seguridad Física de Pemex, se cateó un inmueble ubicado en Tenosique, Tabasco.

En este sitio se aseguraron 4 mil 350 mil litros de gas LP, dinero en efectivo, una máquina desapachadora, tanques de almacenamiento, vehículos, garrafas y una lancha, además, se detuvo a Sami 'N', quien fue puesta a disposición de las autoridades junto con lo asegurado.

Foto: FGR

“En los dos casos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República, en las Fiscalías Federales en Tamaulipas y Tabasco, respectivamente, para continuar con el proceso de ley”, puntualizó la FGR en un comunicado.

EPP