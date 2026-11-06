Seguridad

Cae Banda que Planeaba Secuestrar a 9 Médicos en Nayarit; Así los Descubrieron

La Fiscalía Estatal afirmó que los sospechosos tenían una lista con los nombres de varios trabajadores de la salud

Las autoridades investigan a varias personas que pretendían secuestran a médicosFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+