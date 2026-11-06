Cae Banda que Planeaba Secuestrar a 9 Médicos en Nayarit; Así los Descubrieron

La Fiscalía de Nayarit confirmó la detención de un grupo de personas que presuntamente intentaba privar de la libertad a varios trabajadores de la salud; ya investigan el modus operandi de esta banda.

Según la información proporcionada por la titular de la institución, Ludmila Heredia Verdugo, los sospechosos ya fueron aprehendidos y se les confiscaron los artículos que traían consigo, entre ellos, teléfonos celulares, los cuales serán clave para conocer con exactitud lo que pretendían.

Lo anterior, porque según los presuntos delincuentes son originarios de estados del norte del país. "Detectamos que esos secuestradores provenían de un estado del norte, no eran de Nayarit", dijo en un mensaje a medios.

La ubicación de los presuntos integrantes de la banda de secuestradores de médicos ocurrió luego de la denuncia de un cirujano que pidió ayuda a la policía tras ser víctima del intento de la privación ilegal de la libertad.

"Intentaron secuestrar a un cirujano, afortunadamente confió en las autoridades y denunció. Traían una lista de nueve médicos para secuestrar”, confirmó la fiscal de Nayarit.

Heredia Verdugo indicó que, según las primeras indagatorias, las personas que aparecían en dicha lista son profesionistas con altos ingresos económicos, con “capacidad de pagar estos secuestros”.

Asimismo, señaló que el desmantelamiento de la banda fue un trabajo en conjunto con fuerzas federales como el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC); las investigaciones siguen en curso.

EPP