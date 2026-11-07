Peso Mexicano Rompe Racha Negativa de Ocho Semanas Consecutivas de Pérdidas

El peso mexicano se apreció este viernes, poniendo fin a una racha de ocho semanas de pérdidas, en una sesión marcada por la publicación de datos del mercado laboral de Estados Unidos que superaron las expectativas.

Los inversionistas también siguieron asimilando la decisión en la víspera del Banco de México (Banxico) de recortar inesperadamente su tasa clave de interés, que amenaza con seguir erosionando el atractivo de las operaciones de carry trade, que por años han apuntalado a la moneda local.

La divisa se negociaba en 18.62 por dólar hacia el cierre de la sesión, con una ganancia de un 0.6%. En la semana acumulaba un avance del 0.8%, pese a la volatilidad que el jueves la llevó a tocar 18.95 unidades, su nivel más débil desde agosto de 2025.

A comienzos de la semana, el peso recibió apoyo de la contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que mejoró el apetito por riesgo y favoreció a los activos de mercados emergentes.

Sin embargo, el sorpresivo recorte de tasas de Banxico moderó el optimismo al reavivar las preocupaciones por una reducción del diferencial de rendimientos que ofrecen los activos locales frente al exterior.

La decisión fue cuestionada, además, por algunos analistas porque llega en momentos en que la actividad económica ha mostrado un desempeño mejor de lo esperado y la inflación se ubica en la parte alta del rango objetivo oficial.

En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el viernes la decisión de Banxico, diciendo que impulsaría las inversiones y descartó cualquier potencial impacto negativo en la inflación.

Las inquietudes coincidían con las expectativas de que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón eleven sus tasas antes de que termine 2026.

En el mercado bursátil, el índice S&P/BMV IPC .MXX subió un 0.36% a 71,345.86 puntos, según datos preliminares de cierre, hilando cuatro sesiones de ganancias, con un retorno semanal acumulado del 2.25%.

AMP