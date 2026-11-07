Economía

Peso Mexicano Rompe Racha Negativa de Ocho Semanas Consecutivas de Pérdidas

El peso recibió apoyo de la contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que mejoró el apetito por riesgo

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