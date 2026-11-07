EUA Rompe Récord en Casos de Sarampión y Alcanza el Número Más Alto en 30 Años

Estados Unidos ha reportado un número récord de contagios de sarampión. Según datos publicados este viernes 6 de noviembre 2026, se trata de la cifra más alta de casos registrada en tres décadas.

En el año 2000, el país declaró como erradicado el sarampión. Las campañas de vacunación habían logrado neutralizar la amenaza de la enfermedad vírica. Este virus se considera por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como en extremo contagioso. Afecta sobre todo a niños y se transmite por medio de gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe.

Este 2026, Estados Unidos ha registrado 5 mil 182 casos confirmados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Desde principios de este año, las autoridades sanitarias de varios estados han reportado por lo menos ocho muertes relacionadas con esta enfermedad, la mayoría de ellas entre niños pequeños.

El regreso de esta enfermedad, que provoca fiebre alta y un característico sarpullido, ha tenido un repunte en el último lustro debido a la caída en las tasas de vacunación. El movimiento antivacunas ha acusado, sin pruebas, que las vacunas provocan trastornos como el autismo.

El bulo se remonta a 1998, cuando el investigador Andrew Wakefield publicó en The Lancet un estudio que aseguraba que la vacuna triple viral (contra sarampión, paperas y rubéola) estaba vinculada con la condición del neurodesarrollo. Aunque se demostró que había falseado los datos.

En la última década el movimiento ha ganado tracción en Estados Unidos. Durante el segundo mandato de Donald Trump, el movimiento encontró un interlocutor en el actual secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., conocido por sus posturas negativas respecto a las vacunas.

Kennedy Jr. ha difundido en varias ocasiones información falsa sobre la vacuna contra el sarampión. Además ha minimizado la gravedad de la enfermedad, que mataba cientos de niños cada año en Estados Unidos antes de que se inventara la vacuna para prevenir la infección.

Ante el avance mundial de los movimientos basados en la desconfianza y la desinformación, como el antivacunas, la OMS anunció este viernes una campaña para restablecer la confianza de las sociedades en la ciencia. El "Movimiento Juntos por la Ciencia y la Salud" busca impactar en las comunidades, pero también en quienes toman las decisiones sobre las políticas sanitarias. La campaña echará mano de una figura que aún conserva un capital de confianza de la población, aun entre los autodenominados escépticos: el médico y el personal sanitario en general.

Sylvie Briand, científica en jefe de la OMS, expuso a los reporteros presentes en Génova: “Un avance en el que la gente no cree, al que no puede acceder o que no entiende nunca logrará todo su potencial, como por ejemplo con las vacunas”.

EDG