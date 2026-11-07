Internacional

EUA Rompe Récord en Casos de Sarampión y Alcanza el Número Más Alto en 30 Años

El país había declarado erradicado el sarampión en el año 2000, pero la enfermedad ha vuelto debido al movimiento antivacunas

CDC de Estados UnidosCDC de Estados Unidos confirma casos récord de sarampión. Foto: Reuters

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