Sacrifican 225 Mil Aves por Brote de Gripe Aviar en Yucatán

El brote de gripe aviar AH5N1 detectado en una granja del municipio de Umán, al sur de Yucatán, provocó el sacrificio de 225 mil aves, luego de que 862 ejemplares dieron positivo a la influenza aviar de alta patogenicidad.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), del Gobierno federal, reportó el caso y activó medidas sanitarias para evitar la propagación del virus a otras unidades de producción avícola.

Tras confirmar la presencia de la enfermedad en laboratorios de bioseguridad, las autoridades delimitaron un área de riesgo de 10 kilómetros a la redonda e iniciaron inspecciones en cuerpos de agua donde llegan aves silvestres migratorias.

La Secretaría de Agricultura federal informó que el consumo de huevo y carne de pollo es seguro y que el brote no representa un riesgo para la avicultura nacional.

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La detección del brote también ha generado inquietud entre comerciantes del municipio, donde algunos reportan cambios en las ventas de productos avícolas.

Moisés Castillo, vendedor de carne de pollo en el mercado de Umán, señaló que no ha recibido información sobre el sacrificio de aves en la granja afectada. Sin embargo, indicó que sus clientes continúan comprando pollo con normalidad.

José Luis, otro comerciante, comentó que la venta de huevo disminuyó después de que se conoció el caso. Antes comercializaba entre tres y cuatro cajas, mientras que actualmente vende alrededor de dos.

La gripe aviar es una infección viral que afecta a aves de corral, como pollos y pavos, así como a especies silvestres. La transmisión ocurre entre las aves a través de secreciones como la saliva y puede propagarse rápidamente dentro de una población.

Por su parte, Jorge, carnicero de la localidad, destacó la importancia de mantener medidas de control sanitario para evitar la dispersión de la enfermedad entre granjas.

Entre las recomendaciones mencionó no ingresar a distintas unidades de producción con la misma ropa, debido al riesgo de transportar agentes infecciosos.

Las autoridades han señalado que las personas no contraen gripe aviar por consumir carne de pollo, pavo o pato bien cocida, ya que las temperaturas de cocción destruyen el virus.

El último caso de gripe aviar registrado en Yucatán ocurrió en 2022, cuando también fue necesario sacrificar miles de aves.

PT