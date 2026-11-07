Salud

Sacrifican 225 Mil Aves por Brote de Gripe Aviar en Yucatán

El primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad fue detectado en una granja de Umán, donde 862 ejemplares dieron positivo

Sacrifican 225 Mil Aves por Brote de Gripe Aviar en YucatánFoto: Cuartoscuro
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