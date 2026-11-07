Tráfico vehicular

Inicia Diálogo entre Transportistas y Autoridades para Evitar Bloqueos en Puebla

Integrantes de la AMOTAC se reunieron con elementos de la SEGOB para que las manifestaciones no afecten las vialidades principales en la entidad

Inicio Diálogo entre Transportistas AMOTAC y Segob Puebla para Evitar BloqueosSe acordó una firma de convenio entre la AMOTAC y el ICATEP. Foto: X @Segob_Puebla

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Reunión crucial: Transportistas y gobierno en Puebla buscan soluciones para evitar bloqueos. Se abrirán nuevos corralones y se firmará convenio con ICATEP.

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