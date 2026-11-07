Inicia Diálogo entre Transportistas y Autoridades para Evitar Bloqueos en Puebla

Integrantes del Gobierno federal y estatal, así como de las Fiscalías de la República y del Estado, se reunieron con representantes del sector transportista como parte de las mesas de trabajo que se llevan a cabo para atender sus principales demandas.

En esta reunión entre transportistas y autoridades realizada este viernes 6 de noviembre de 2026, se acordó la apertura de dos nuevos corralones en los tramos de Tecamachalco y San Martín Texmelucan de la autopista Puebla-México.

Además, se llevará a cabo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP) para la formación de los conductores, así como una reunión más en la que participen alcaldes de la zona conurbada de la entidad.

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Se reiteró el compromiso del Gobierno de México y de la administración estatal, para mantener las puertas abiertas al diálogo y se les dio a conocer las acciones que en materia de seguridad se han aplicado en el tramo carretero que pasa por la entidad.

Los representantes transportistas, expusieron sus temas a funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal y estatal (SEGOB), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), de la Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal y de las Fiscalías Generales.

Cabe destacar que previamente policías le hicieron un corte de circulación preventivo a integrantes de la AMOTAC que realizaban una manifestación para evitar que realizaran bloqueos en autopistas de la entidad.

Con información de N+

GMAZ