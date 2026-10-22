Tráfico vehicular

Continúan Cierres en Autopistas y Carreteras de Puebla por Transportistas de AMOTAC

Manifestantes cierran seis vías de comunicación en busca de justicia por el homicidio de Estanislao Hernández, delegado de la región de La Fragua

Manifestación de transportistas de AMOTAC en Puebla.Bloqueos de transportistas de AMOTAC en Puebla. Foto: N+

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Cierres viales en Puebla por transportistas de AMOTAC tras el homicidio de Estanislao Hernández. La seguridad en carreteras es su principal demanda.

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