Continúan Cierres en Autopistas y Carreteras de Puebla por Transportistas de AMOTAC

Transportistas de AMOTAC continúan con cierres viales en las carreteras y autopistas más importantes de Puebla en busca de justicia por un asesinato y la exigencia por más seguridad tras los continuos asaltos.

El homicidio de Estanislao Hernández, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en el municipio de La Fragua, Puebla, motivó a cientos de transportistas a manifestarse en seis vías de comunicación del estado.

La exigencia es clara: que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad en carreteras federales y estatales para trabajar sin miedo a ser víctimas de un asalto, secuestro o extorsión.

Para las cámaras de N+ Fabián Roldán, delegado de AMOTAC mencionó lo siguiente: "Lo mataron y pues ya estamos cansados de tanta delincuencia aquí nuestras autoridades nos prometen que va a haber seguridad en carreteras y vemos que no, día con día ya es un foco rojo Puebla, entonces como transportistas ya no podemos circular"

Por esa razón, continúan los cierres viales en las siguientes carreteras y autopistas que cruzan por la capital y zona metropolitana de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueo en Seis Carreteras de Puebla por Asesinato de Transportista de AMOTAC

Mototaxis bloquean la Recta a Cholula y Teziutlán Sur en la colonia La Paz en ambos sentidos; se reporta tráfico intenso rumbo a Cholula y cierre en la 12 Poniente hacia Huejotzingo; derivado a esto hay congestión vial en el Boulevard Forjadores.

Más de 600 afiliados bloquean la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo; la carretera federal y México-puebla, a la altura de San Pedro Cholula, y la Vía Atlixcáyotl.

A pesar de que los transportistas continúan firmes en su postura, se encuentran abriendo estas vialidades de forma intermitente para descongestionar un poco las filas kilométricas de vehículos.

También cerraron con unidades de carga pesada la autopista México-Puebla, en la zona de La María y la super carretera Tehuacán-Oaxaca.

Alrededor de 50 unidades de carga pesada se concentraron desde la mañana de este jueves sobre la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, donde transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), realizaron un bloqueo para exigir mayor seguridad en las carreteras de Puebla.

La movilización se registró a la altura de la caseta de San Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán, donde los manifestantes atravesaron las unidades para impedir el paso vehicular.

Los transportistas hicieron un llamado al Gobierno Estatal para incrementar los patrullajes y establecer acciones permanentes que permitan a los operadores circular sin temor a ser víctimas de la delincuencia.

Personal de la Secretaría de Gobernación mantiene mesas de diálogo con los inconformes para levantar los bloqueos.

Con información de N+

MCS