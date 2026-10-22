Asesinan a 'El Tanis' Delegado de AMOTAC durante un Asalto en Carretera de Puebla

Estanislao Hernández Lozano, delegado de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), fue asesinado a balazos durante un presunto asalto en Puebla.

'El Tanis' había salido de La Fragua rumbo a la colonia Maravillas a bordo de su camioneta, cuando fue interceptado por sujetos armados quienes iban en un vehículo tipo pick up color blanco.

En ese momento lo encañonaron para quitarle su unidad, sin embargo, Estanislao trató de resistirse por un momento; presuntamente, el delegado de AMOTAC les terminó dando las llaves de la camioneta, no obstante, los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones.

Los sujetos armados se robaron la unidad de la víctima y procedieron a escapar del lugar, dejando abandonado el cuerpo.

Los hechos habrían ocurrido después de las 22:00 horas del 21 de octubre, momento en que fueron notificadas las autoridades correspondientes.

Familiares y compañeros arribaron al sitio para identificar el cadáver, mientras que los agentes policiales realizaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Momentos después fue localizada la camioneta de la víctima, la cual se encontraba abandonada, por lo que procedió a ser asegurada por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por este homicidio el cual dejó en luto a la comunidad de transportistas.

La Presidencia Nacional de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se unió a la pena por la muerte de su delgado en La Hermita, La Fragua, Puebla y mencionó que Estanislao Hernández Lozano siempre será recordado como un gran compañero y líder.

Derivado a este asesinato, integrantes de AMOTAC salieron este 22 de octubre a realizar diversos bloqueos carreteros en Puebla en busca de justicia y exigiendo seguridad.

Cansados de las muertes de transportistas y asaltos que viven constantemente en las vialidades poblanas, piden a las autoridades más patrullajes para que puedan transitar sin miedo.

Además, exigen que el homicidio de Estanislao Hernández no quede impune y que se localice a los responsables para que paguen conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS