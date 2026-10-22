Homicidios

Asesinan a 'El Tanis' Delegado de AMOTAC durante un Asalto en Carretera de Puebla

El integrante de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Estanislao Hernández, fue atacado a balazos y despojado de su camioneta

Estanislao Hernández delegado de AMOTAC, fue asesinado en Puebla.Estanislao Hernández alias 'El Tanis' fue asesinado en Puebla. Foto: AMOTAC

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Estanislao Hernández, delegado de AMOTAC, fue asesinado en un asalto en Puebla. Transportistas demandan justicia y más seguridad en las carreteras

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