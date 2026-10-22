Homicidios

Localizan a Dos Hombres Muertos en Casa Rentada por Aplicación en Zapopan

Las víctimas fueron identificadas por familiares, quienes acudieron hasta el punto para ver lo que sucedía

Asesinato en ZapopanInvestigan doble homicidio en casa de Zapopan. Foto: N+

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Doble homicidio en Zapopan: dos amigos hallados muertos en una casa rentada. Las autoridades buscan esclarecer el crimen ocurrido en la colonia Nueva España.

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