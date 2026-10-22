Localizan a Dos Hombres Muertos en Casa Rentada por Aplicación en Zapopan

Dos jóvenes de aproximadamente 30 años fueron localizados sin vida en una casa que habían rentado a través de una aplicación. El hallazgo ocurrió sobre la calle Granada, al cruce con Agua Fría, en la colonia Nueva España, en Zapopan.

Tras confirmar el hecho, las autoridades acudieron al lugar y cerraron por completo la vialidad para realizar las diligencias correspondientes. Las víctimas se encontraban en camas separadas y, de acuerdo con los paramédicos, tenían al menos dos días de evolución cadavérica.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del doble homicidio, así como la identidad de los responsables. De manera preliminar, se informó que ambos hombres eran amigos y que fueron identificados oficialmente por sus familiares.

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Asimismo, trascendió que los agresores presuntamente utilizaron una piedra para golpearlos en la cabeza y privarlos de la vida. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.