Seguridad

Detienen a Hombre por Presunta Agresión contra su Pareja en Granjas del Tecolote, Tijuana

Emmanuel ‘N’ presuntamente había agredido a su pareja en repetidas ocasiones con un sartén

Detienen a Hombre por Presunta Agresión contra su Pareja en Granjas del Tecolote, TijuanaDetienen a Hombre por Presunta Agresión contra su Pareja en Granjas del Tecolote, Tijuana | Foto: SSPCM

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