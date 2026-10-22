Detienen a Hombre por Presunta Agresión contra su Pareja en Granjas del Tecolote, Tijuana

Un hombre fue detenido por su presunta participación en un caso de violencia contra una mujer en la colonia Granjas del Tecolote, en Tijuana, luego de que la víctima reportara una agresión física por parte de su pareja sentimental.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron el martes 20 de octubre, cuando agentes municipales acudieron al lugar tras recibir un reporte de la Central de Radio.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con la reportante, quien manifestó que momentos antes su pareja la había agredido en repetidas ocasiones con un sartén de metal.

El hombre fue identificado como Emmanuel ‘N’, de 38 años, y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La SSPCM recordó que las mujeres que enfrenten situaciones de violencia pueden solicitar apoyo y acompañamiento al Escuadrón Violeta, a través del número telefónico (664) 680-3187. También exhortó a reportar las agresiones ante las autoridades para salvaguardar la integridad de las víctimas.

APG