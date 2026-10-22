Seguridad

Vinculan a Proceso a Mujer por Amenazar a su Madre en Ensenada, Baja California

La Fiscalía General del Estado acreditó la presunta responsabilidad de la imputada en el delito de violencia familiar

Vinculan a Proceso a Mujer por Amenazar a su Madre en Ensenada, BCVinculan a Proceso a Mujer por Amenazar a su Madre en Ensenada, BC | Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vinculan a Proceso a Mujer por Amenazar a su Madre en Ensenada, Baja California | N+