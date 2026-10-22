Vinculan a Proceso a Mujer por Amenazar a su Madre en Ensenada, Baja California

Una mujer fue vinculada a proceso penal tras presuntamente amenazar de muerte a su madre y causar destrozos en su vivienda para exigir la entrega de sus hijas, en hechos registrados en el fraccionamiento Los Encinos, en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el incidente ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando la imputada acudió al domicilio familiar y comenzó a arrojar macetas contra las ventanas hasta quebrarlas, para posteriormente forzar la puerta principal de acceso.

Tras su detención, la FGE presentó los elementos de prueba correspondientes ante un Juez de Control, quien determinó iniciar el proceso legal por el delito de violencia familiar e imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones complementarias.

JMR