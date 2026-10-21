Destacan Apoyo de EUA y Australia tras Sentencia por Homicidio de Surfistas en Ensenada

Luego de que se dictara una condena de 158 años y nueve meses de prisión para los responsables del homicidio de tres surfistas extranjeros en el municipio de Ensenada, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Elena Andrade Ramírez, destacó la colaboración constante y el acompañamiento permanente de las embajadas de Australia y los consulados de Estados Unidos a lo largo de la investigación y el proceso penal.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, en compañía de Jack Carter Rhoad de origen estadounidense, desaparecieron durante un viaje de descanso en la zona de Punta San José, Tras intensos operativos de búsqueda, sus cuerpos fueron localizados al interior de un pozo en la delegación de Santo Tomás.

Además de la pena privativa de la libertad fijada para cada uno de los sentenciados, la resolución judicial establece la obligación del pago para la reparación del daño a las familias de las víctimas, cerrando así un caso de alto impacto internacional en la entidad.

JMR