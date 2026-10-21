Seguridad

Destacan Apoyo de EUA y Australia tras Sentencia por Homicidio de Surfistas en Ensenada

La Fiscal General resaltó el acompañamiento internacional en el caso de los hermanos Robinson y Jack Carter

Destaca la Fiscal General acompañamiento internacional en el caso de los hermanos Robinson y Jack CarterDestaca la Fiscal General acompañamiento internacional en el caso de los hermanos Robinson y Jack Carter | Foto: Instagram @callum10robinson

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