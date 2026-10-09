Declaran Culpables a 3 Hombres por Homicidio de Surfistas Australianos en Ensenada, BC

Un tribunal de México declaró culpables a los tres hombres de nacionalidad mexicana acusados del homicidio calificado de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30. El veredicto fue dictado al interior de los juzgados penales del municipio de Ensenada, lugar donde ocurrió el crimen a finales de abril de 2024.



Los acusados, identificados como Jesús ‘N‘, Irineo ‘N’ y Ángel ‘N’, enfrentan cargos por los delitos de homicidio calificado, robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia y podrían llevar una condena ejemplar de 210 años de prisión. La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que, tras obtener el fallo de culpabilidad, la audiencia de individualización de sanciones donde el juez fijará el cómputo exacto de la pena se llevará a cabo el próximo 16 de octubre.

Las investigaciones señalan que los tres surfistas fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril de 2024, lo que llevó a realizar un intenso operativo de búsqueda binacional. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo ocultos en el fondo de un pozo en un acantilado, presentando todos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, el ataque se derivó de un intento de robo para apoderarse de un camioneta Chevrolet Colorado y de las pertenencias de los turistas mientras acampaban en la zona de Punta San José. Con este fallo condenatorio, el juez fijará la pena de prisión que deberán cumplir los tres implicados.

Tras la audiencia de veredicto, los padres de los hermanos australianos, Jake y Debra Robinson, expresaron su gratitud hacia las autoridades mexicanas y la sociedad por el apoyo recibido. Sin embargo, enfatizaron con dolor que ninguna sentencia podrá devolverles la vida a sus hijos, aunque confían en que este resultado represente un paso firme hacia la justicia y la rendición de cuentas.

AFP