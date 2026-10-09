Sociedad

Más de 2 Mil Personas han Visitado el Buque Cuauhtémoc en Ensenada, BC

La Marina invita a los últimos días para visitar gratis el velero en la Segunda Zona Naval

Vista panorámica del Buque Escuela Cuauhtémoc en EnsenadaVista panorámica del Buque Escuela Cuauhtémoc en Ensenada | Foto: N+

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