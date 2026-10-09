Más de 2 Mil Personas han Visitado el Buque Cuauhtémoc en Ensenada, BC

Un total de 2 mil 361 personas han visitado el emblemático Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” de la Armada de México, el cual se encuentra atracado en las instalaciones de la Segunda Región Naval en el puerto de Ensenada.

De acuerdo con el balance oficial de la Secretaría de Marina, del total de asistentes registrados hasta el momento, 1,801 corresponden a adultos y 560 a niñas y niños, quienes han recorrido las cubiertas y conocido la historia del navío.

La Marina reiteró la invitación abierta a toda la comunidad de Ensenada y municipios vecinos para visitar la embarcación, la cual permanecerá accesible al público en general hasta este domingo 11 de octubre. Los recorridos son completamente gratuitos y se realizan en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

JMR