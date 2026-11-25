Gabriel Eduardo Galván Figueroa fue sentenciado este martes a 11 años de prisión por el homicidio doloso de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como 'Marichuy'. El delito no fue feminicidio, como exigía la familia de la víctima, y esa diferencia cierra de forma distinta un caso que se remonta a enero de 2016.

La joven tenía 19 años y estudiaba ingeniería petrolera en el Instituto Politécnico Nacional. Murió el 15 de enero de 2016 en la colonia Tucumán, alcaldía Gustavo A. Madero, al caer de un quinto piso de un edificio.

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Galván Figueroa, estudiante del Politécnico, fue detenido en 2023 en Campeche y trasladado a la Ciudad de México, donde permanece en el Reclusorio Oriente, en Iztapalapa. Su sentencia cuenta desde esa detención, por lo que ya lleva tres años en prisión.

La clasificación del delito fue el punto de disputa. La Fiscalía había iniciado la investigación por homicidio doloso, pero la familia de la víctima presionó para que se juzgara como feminicidio y el delito fue reclasificado en su momento. La jueza que dictó la sentencia consideró que no había elementos para atribuirle ese delito a Galván Figueroa y lo volvió a clasificar como homicidio doloso.

Con ese cambio, la pena quedó en 11 años, menos de lo que esperaba la familia. Contando el tiempo que lleva detenido, le restarían alrededor de ocho años por cumplir.

La sentencia aún no es definitiva: puede impugnarse. La abogada de la familia anunció que apelarán porque, a su juicio, el caso no se juzgó con perspectiva de género y 11 años es una pena insuficiente para la gravedad de la muerte de 'Marichuy'. La abogada de Galván Figueroa adelantó que buscarán una medida cautelar alterna para que obtenga su libertad.

La sentencia se conoció con dos grupos frente a frente afuera de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México. De un lado estaban familiares y amigos de la joven, que exigían justicia. Del otro, un colectivo que respalda a Galván Figueroa. Desde temprano, autoridades de los juzgados habían solicitado presencia policial ante la posibilidad de un incidente.

Al conocerse que se descartó el feminicidio, los familiares de la víctima gritaron su inconformidad y, con los grupos a poca distancia, estalló un enfrentamiento: hubo jaloneos, golpes y prendas rotas. La madre de la joven resultó con rasguños en el rostro.

Unos 50 elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del agrupamiento Zorros separaron a los grupos con una valla y no lograron contener por completo los empujones ni el lanzamiento de objetos. La madre de la joven, quien cuenta con un mecanismo de protección, arrojó un refresco a los policías y pidió a la Guardia Nacional que la protegiera, molesta porque consideró que no detuvieron a presuntos agresores del otro colectivo. El colectivo que respalda a Galván Figueroa se alistaba para retirarse del lugar.

Con información de Mario Torres.

CT