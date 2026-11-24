Los efectos del frente frío número 8 mantendrán bajas temperaturas y provocará fuertes rachas de viento en Tamaulipas durante los siguientes días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema frontal, impulsado por una masa de aire ártico, favorecerá un ambiente frío en el norte y noreste del país, además de un evento de Norte que afectará principalmente las zonas costeras de Tamaulipas.

Para este miércoles 25 de noviembre, el pronostico del clima indica rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora durante la mañana, mientras que el oleaje en las costas del estado podría alcanzar alturas de entre 2 y 3 metros.

¿Cómo estará el clima en Tamaulipas durante los próximos días?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo a largo plazo de Conagua, las condiciones de viento comenzarán a disminuir gradualmente, aunque el ambiente frío continuará en la entidad.

Para el jueves 26 de noviembre se esperan intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora durante la mañana.

El viernes 27 de noviembre se mantendrá la probabilidad de lluvias, nuevamente con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros. Para ese día, el pronóstico ya no contempla un evento de Norte en Tamaulipas.

Temperaturas frías en Tamaulipas

El pronóstico del clima contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados durante la madrugada del jueves 26 de noviembre en las zonas serranas de Tamaulipas.

Estas condiciones forman parte del ambiente frío que dejará la masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 8.

Por otra parte, Conagua advierte que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomienda tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

Protección Civil Estatal prevé una temporada invernal fría

Protección Civil de Tamaulipas alertó sobre el panorama meteorológico para el próximo invierno. Aunque ya se registran los primeros descensos de temperatura, las autoridades advierten que los cambios más drásticos ocurrirán entre diciembre y febrero.

Se prevé una temporada más húmeda, con periodos de frío marcados y un número de frentes fríos por arriba de la media climatológica. Esto aumentará la presencia de lluvias constantes y bajas térmicas en el estado.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a prepararse desde ahora, pues advierten que el invierno apenas está por comenzar. Asimismo, recuerdan que la línea de emergencias 911 mantiene atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para auxiliar a la población ante cualquier eventualidad.