El frente frío número 8 mantendrá condiciones de inestabilidad en Tamaulipas durante este martes 24 de noviembre, con pronóstico de lluvias fuertes, descenso de temperatura y un evento de Norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en la zona costera del estado.

Asimismo, se pronostican vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, que podrían intensificarse durante la noche.

El organismo también advirtió sobre oleaje de entre tres y cuatro metros de altura en las costas tamaulipecas, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas de playa y actividades marítimas.

La masa de aire ártico asociada al frente frío favorecerá también un ambiente frío a muy frío en distintas regiones del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas.

¿Qué municipios podrían registrar lluvias?

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, entre los municipios de la frontera que podrían presentar lluvias de moderadas a fuertes se encuentran Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros y San Fernando.

En contraste, para la zona centro y el sur cañero se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Asimismo, las bajas temperaturas podrían mantenerse durante las próximas horas, por lo que se recomienda proteger a niñas, niños y adultos mayores.

Recomendaciones ante el frente frío

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar exponerse innecesariamente a las lluvias y bajas temperaturas.

También se recomienda revisar las instalaciones de calentadores y mantener ventilados los espacios cuando se utilicen equipos de gas, leña o carbón para prevenir accidentes.