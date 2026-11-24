El papa Francisco describió en su diario personal una experiencia espiritual que calificó como aterradora, en la que aseguró haber visto la entrada del infierno y sentido la fuerza de lo que llamó la "seducción pagana".

El relato forma parte del libro Diario personal del Papa Francisco, publicado este martes 24 de noviembre de 2026, que reúne anotaciones de Jorge Mario Bergoglio realizadas entre 1992 y 2024.

En uno de los escritos, Francisco contó que la experiencia ocurrió una noche, antes de dormir, y que sintió tanto miedo que tomó el Rosario para encontrar protección. Esto fue lo que dejó escrito:

"Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Sólo la oración da lugar para que el Señor nos salve. Al infierno se resbala como lo más natural. No es la primera vez en mi vida que tengo esta experiencia; pero esta vez fue con una intensidad devoradora. Es peligroso acercarse a la puerta del infierno pues las llamas pueden salir y quemar. La seducción pagana es fuerte, pero cerrada en sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza. El fulgor enceguece y no importa otra cosa".

Foto: Vatican News

¿Qué quiso decir el Papa Francisco con la "seducción pagana"?

En sus anotaciones, Francisco relacionó esta expresión con las tentaciones que pueden alejar a las personas de Dios. Desde su reflexión religiosa, consideraba que estas pueden resultar atractivas, pero que no ofrecen esperanza ni un camino hacia el futuro.

Por eso, en su escrito destacó la importancia de la oración y del Rosario como formas de mantenerse cerca de Dios y enfrentar aquello que consideraba una amenaza para la vida espiritual.

El diario también revela otros aspectos personales del pontífice, como sus miedos, dudas, problemas de salud y momentos de crisis espiritual. En algunas páginas incluso escribió que había visto al demonio y que recurría a la Virgen María para encontrar apoyo.

El libro fue editado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, amigo cercano de Francisco, quien encontró una antigua agenda con estos escritos en la residencia de Santa Marta. La publicación permite conocer pensamientos y experiencias que el pontífice había mantenido en el ámbito privado durante más de tres décadas.