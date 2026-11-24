El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó en sus redes oficiales que se registró un sismo en el estado de Veracruz.

El sismo se localizó a 60 km al sureste del municipio de Sayula de Alemán con latitud 17.40 y Longitud -94.70 Pf 145 km. Esto ocurrió en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con autoridades, el sismo se dio a las 08:39:51 de la mañana de este martes 24 de noviembre con una magnitud de 4.2 mismo que hasta el momento no dejó daños en dicho municipio ni en zonas aledañas.

Protección Civil ha dado recomendaciones sobre qué hacer en caso de sismo:

La prioridad es mantener la calma y buscar un lugar seguro. Si estás dentro, agáchete, cúbrete y agárrate, alejándote de ventanas y objetos que puedan caer. Si estás afuera, aléjate de edificios, árboles y postes.

Después del sismo, verifica si hay heridos, cierra las llaves de gas y agua, y desconecta la energía eléctrica.