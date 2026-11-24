Un nuevo sismo sacudió Chiapas este martes 24 de noviembre de 2026, por lo que autoridades de Protección Civil federales activaron la comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar una evaluación de la zona.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 5.3 y ocurrió en punto de las 05:51 horas, con epicentro a 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec, en territorio chiapaneco.

En redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que hasta el momento no se reportan afectaciones, pero indicó que continuará el monitoreo correspondiente.

Sin riesgo de tsunami

Asimismo, la dependencia indicó que, de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar), no se espera la generación de un tsunami para el Pacífico mexicano luego del temblor.

También descartó variaciones significativas del nivel del mar luego del temblor, cuya magnitud final fue de 5.3.

De acuerdo con la CNPC, el sismo fue percibido ligeramente por la población de la región del Soconusco, sin reporte de afectaciones.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene activo el monitoreo permanente en las distintas regiones del estado, así como comunicación con las autoridades correspondientes, ante cualquier posible reporte de afectación.

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Actividad sísmica en Chiapas

Según información del SSN, Chiapas es de las entidades con mayor sismicidad en la República Mexicana.

En julio pasado, en este estado se registró un potente temblor magnitud 7.4 y en los meses posteriores se reportaron decenas de réplicas.

Dicha actividad se debe al contacto convergente entre importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, indicó el Sismológico en un reporte de julio 2026.

Prepara tu mochila de emergencia

En caso de emergencia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda tener lista una mochila de emergencia, que ayuda a sobrevivir las primeras horas de un desastre. Por lo cual, aconseja prepararla con los artículos como:

Linterna: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato: Para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de casa.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

SPB