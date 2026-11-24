Si tienes previsto viajar por carretera este martes, consulta las condiciones de circulación antes de salir, ya que accidentes viales, trabajos de mantenimiento o las condiciones meteorológicas pueden ocasionar retrasos y cierres en diferentes tramos. Te decimos dónde hay bloqueos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras emiten avisos sobre incidentes que afectan la movilidad en autopistas y carreteras de México, por lo que sus reportes permiten conocer si hay reducción de carriles, cierres parciales o totales, congestionamientos y circulación restablecida.

En N+ te compartimos diariamente los reportes de las vías que presenten afectaciones durante la jornada, así como las movilizaciones en la capital del país: Bloqueos en CDMX Hoy 24 de Noviembre 2026: Alternativas Viales a Zonas Afectadas

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy martes 24 de noviembre?

4:44 horas: Cierre vial en ambos sentidos en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, a la altura del km 37, debido a la atención de un incidente.

5:33 horas: Hay reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, a la altura del km 106, con dirección a Isla.

Información en desarrollo.

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