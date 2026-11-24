Lista de Carreteras con Bloqueos Hoy 24 de Noviembre 2026, Según Capufe y GN
Las autoridades viales reportaron afectaciones por accidentes, obras y cierres de circulación en distintos puntos del país
Las autoridades viales reportaron afectaciones por accidentes, obras y cierres de circulación en distintos puntos del país
Si tienes previsto viajar por carretera este martes, consulta las condiciones de circulación antes de salir, ya que accidentes viales, trabajos de mantenimiento o las condiciones meteorológicas pueden ocasionar retrasos y cierres en diferentes tramos. Te decimos dónde hay bloqueos.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras emiten avisos sobre incidentes que afectan la movilidad en autopistas y carreteras de México, por lo que sus reportes permiten conocer si hay reducción de carriles, cierres parciales o totales, congestionamientos y circulación restablecida.
En N+ te compartimos diariamente los reportes de las vías que presenten afectaciones durante la jornada, así como las movilizaciones en la capital del país: Bloqueos en CDMX Hoy 24 de Noviembre 2026: Alternativas Viales a Zonas Afectadas
4:44 horas: Cierre vial en ambos sentidos en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, a la altura del km 37, debido a la atención de un incidente.
5:33 horas: Hay reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, a la altura del km 106, con dirección a Isla.
Información en desarrollo.
FBPT