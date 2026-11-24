En Ciudad de México, los conductores tienen la posibilidad de obtener la Licencia Permanente hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, y pese a que el trámite ha estado vigente durante dos años aún existen dudas respecto a este documento. Por ello, en N+ te decimos si la Licencia Permanente CDMX sirve para manejar moto.

Expedida por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México, tiene un costo de 1,500 pesos, que se pagan en línea o a través de una línea de captura, por lo que en una nota previa te dimos a conocer el paso a paso para descargarla y te aclaramos cuánto tiempo tarda en reflejarse el pago.

Pero, ojo, porque si tienes la Licencia Permanente antigua, es decir la que fue expedida hasta el 2007 no debes hacer ningún trámite toda vez que dicho documento aún tiene validez oficial.

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¿La Licencia Permanente sirve para manejar moto en CDMX?

Debido a que en Ciudad de México, la motocicleta es uno de los vehículos más utilizados para trasladarse, los usuarios se preguntan si la Licencia Permanente CDMX vigente desde 2024 avala la conducción en motocicleta.

La respuesta es NO, de acuerdo con la Semovi Ciudad de México, la nueva Licencia Permanente sólo permite la conducción de automóviles.

Para la conducción de motos se puede utilizar la anterior licencia permanente (expedida hasta 2007), las licencias A1 y A2,, así como las vigentes en otros Estados que validen esta conducción.

Diferencias Licencia Permanente de 2007 y la expedida a partir de 2024

Tal como te adelantamos, existen dos modalidades de la Licencia Permanente; la "antigua", que fue expedida hasta 2007 y la versión vigente desde 2024 hasta la actualidad.

Pese a que ambas tienen vigencia indefinida, la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México aclaró que no tienen los mismos beneficios. Así que para que no existan confusiones respecto a ambas versiones. En N+ te aclaramos los puntos claves sobre cada una.

Licencia Permanente 2007

- Puedes conducir vehículo y motocicleta.

- Si extravías tu Licencia Permanente debes solicitar la reposición.

- La reposición tiene un costo de 1,142 pesos.

- El trámite de reposición de la Licencia de 2007 se hace de manera presencial.

- Tienes un nuevo plástico pero mantienes los beneficios.

Licencia Permanente 2024 a 2026

- Sólo es válida para conducir automóvil.

- Puedes tramitarla en línea y obtener una versión digital para descargar en App CDMX, a través de la página licenciapermanente.cdmx.gob.mx.

- Tiene un costo de 1,500 pesos.

- Si tienes una Licencia tipo A puedes obtener la Licencia tipo A en la App CDMX.

- Puedes solicitarla si eres residente de la Ciudad de México o del Estado de México.