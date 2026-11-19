Aún estás a tiempo para iniciar el trámite para la Licencia Permanente CDMX en 2026. Sin importar si se trata de expedición o renovación de este documento, en N+ te decimos cómo sacar la línea de captura de la Secretaría de Administración y Finanzas y dónde se puede pagar.

La Secretaría de Movilidad de Ciudad de México retomó este miércoles el trámite de la Licencia Permanente luego que se mantuvo suspendido del 14 al 17 de noviembre debido a una reparación en el edificio sede de la Semovi.

Dado que el Sistema de Citas Semovi ha registrado fallas en los últimos días, en una nota previa te aclaramos si puedes ir sin cita a tramitar la Licencia Permanente.

¿Qué necesito para obtener la Licencia Permanente CDMX en 2026?

Lo primero que debes saber es que para ser candidato a obtener la Licencia Permanente no debes haber sido sancionado en más de una ocasión en el programa Alcoholímetro ni debes tener sentencias por delitos viales.

Toma en cuenta que este trámite tiene dos modalidades; digital y presencial. Si es la primera vez que tramitas la Licencia deberás agendar cita para realizar el curso teórico de conducción.

En cambio, si se trata de renovación, puedes hacer el trámite en línea. Esta modalidad te permite descargar en la App CDMX -previamente habilitada en tu teléfono celular- una versión digital de la Licencia Permanente.

De requerir el documento en físico, debes acudir a un Módulo Semovi para su impresión. Dado que el Calendario de Citas no registra disponibilidad, en una nota previa te dimos a conocer otras opciones donde puedes iniciar el trámite en CDMX.

Entre los documentos que piden en original y copia están los siguientes:

Identificación oficial y vigente.

Comprobante de domicilio CDMX o del Estado de México.

Línea de captura pagada.

Cita previamente agendada.

¿Cómo sacar la línea de captura para pagar la Licencia Permanente?

Antes de acudir al Módulo, es muy importante que ya hayas realizado el pago de la Licencia por 1,500 pesos. Éste se puede hacer en línea o a través de una línea de captura.

Para obtener la Línea de Captura debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Ingresa con tu cuenta Llave CDMX Elige entre las opciones si realizas el trámite de Licencia por Primera Vez o se trata de Renovación o Reposición. Captura tus datos (CURP, nombre completo, fecha de nacimiento y folio de licencia anterior). En la opción de pago, elige Línea de captura y genera el documento. Descarga la Línea de Captura y verifica la información.

¿Dónde se puede pagar la línea de captura de la Licencia de Conducir?

Una vez que has descargado el documento, debes realizar el pago por los 1,500 pesos del valor de la Licencia Permanente CDMX en alguno de los siguientes puntos:

Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Bancos autorizados

Tiendas y supermercados autorizados.

Kioscos

Tesorerías Express

Administraciones Tributarias

Tesomóvil

Derechos de Agua.

Si ya cuentas con una línea de captura pagada, pero no encuentras cita en alguno de los Módulos de la Secretaría de Movilidad, ya te dijimos qué puedes hacer.

Recuerda que el 31 de diciembre de este año en la fecha límite establecida por el Gobierno local para obtener la Licencia Permanente CDMX.