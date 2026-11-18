En conmemoración al 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, en Puebla se realizará el tradicional desfile por más de 2 kilómetros del Bulevar 5 de Mayo, el próximo viernes.
Este año particpartán más de 3 mil 600 estudiantes, docentes y personal de apoyo integrarán el contingente escolar; así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El recorrido iniciará a las 9:00 horas del 20 de noviembre y recorrerá el Bulevar 5 de Mayo, desde el Bulevar Carlos Camacho Espíritu, hasta la rotonda de la China Poblana sobre la Diagonal Defensores de la República.
Los contingentes escolares terminarán su recorrido hasta la calle 14 Oriente; cada institución estará integrada por 300 estudiantes, quienes representarán a sus comunidades educativas.
Desfile de la Revolución Mexicana en Puebla: Calles cerradas y vías alternas
El Gobierno de Puebla alertó a conductores por cierres totales a la circulación desde las primeras horas del día, por el paso de contingentes por el Bulevar 5 de Mayo de la capital poblana.
A partir de las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, no habrá paso en distintas vialidades de la ciudad:
Bulevar 5 de Mayo de Bulevar Valsequillo hasta la 32 Poniente
43 Oriente-Poneitne de Bulevar 5 de Mayo hasta la 5 Sur
Bulevar Sánchez Pontón del bulevar a Mártires 2 de Octubre
Cruce del Bulevar 5 de Mayo y la 20 de Noviembre
Las autoridades recomiendan prever los cierres y tomar vías alternas para evitar congestionamiento vial y retraso en los recorridos:
Además Tránsito Municipal permitirá circulación local hasta las 9 de la mañana en las calles 2 Sur y la 16 de Septiembre del Centro Histórico de Puebla.
Por otra parte la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) modificará sus operaciones con motivo del desfile; de las 5:00 hrs. a las 15:00 hrs. las unidades de la Línea 3 operaran por Bulevar Valsequillo, 11 Sur/Norte, Diagonal Defensores de la República y China Poblana.
Las estaciones del Bulevar 5 de Mayo se mantendrán sin servicio en dicho horario.
Con información de N+
JAPR