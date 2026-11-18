En conmemoración al 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, en Puebla se realizará el tradicional desfile por más de 2 kilómetros del Bulevar 5 de Mayo, el próximo viernes.

Este año particpartán más de 3 mil 600 estudiantes, docentes y personal de apoyo integrarán el contingente escolar; así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El recorrido iniciará a las 9:00 horas del 20 de noviembre y recorrerá el Bulevar 5 de Mayo, desde el Bulevar Carlos Camacho Espíritu, hasta la rotonda de la China Poblana sobre la Diagonal Defensores de la República.

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Los contingentes escolares terminarán su recorrido hasta la calle 14 Oriente; cada institución estará integrada por 300 estudiantes, quienes representarán a sus comunidades educativas.

Desfile de la Revolución Mexicana en Puebla: Calles cerradas y vías alternas

El Gobierno de Puebla alertó a conductores por cierres totales a la circulación desde las primeras horas del día, por el paso de contingentes por el Bulevar 5 de Mayo de la capital poblana.

A partir de las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, no habrá paso en distintas vialidades de la ciudad:

Bulevar 5 de Mayo de Bulevar Valsequillo hasta la 32 Poniente

43 Oriente-Poneitne de Bulevar 5 de Mayo hasta la 5 Sur

Bulevar Sánchez Pontón del bulevar a Mártires 2 de Octubre

Cruce del Bulevar 5 de Mayo y la 20 de Noviembre

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Las autoridades recomiendan prever los cierres y tomar vías alternas para evitar congestionamiento vial y retraso en los recorridos:

Circuito Juan Pablo II

Diagonal Defendores de la República

Calle 11 Norte Sur

Calle 24 Norte Sur

Bulevar 14 Norte Sur

Además Tránsito Municipal permitirá circulación local hasta las 9 de la mañana en las calles 2 Sur y la 16 de Septiembre del Centro Histórico de Puebla.

Por otra parte la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) modificará sus operaciones con motivo del desfile; de las 5:00 hrs. a las 15:00 hrs. las unidades de la Línea 3 operaran por Bulevar Valsequillo, 11 Sur/Norte, Diagonal Defensores de la República y China Poblana.

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Las estaciones del Bulevar 5 de Mayo se mantendrán sin servicio en dicho horario.

Con información de N+

JAPR