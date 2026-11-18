Un accidente vial registrado la noche del martes sobre la carretera 45 Sur, a la altura de la comunidad de Peñuelas, en Aguascalientes, dejó como saldo tres personas sin vida y una menor de edad lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, Araceli, de 35 años; Andrea, de 16, y Liam, de apenas dos años, viajaban en un vehículo particular junto con Melani, de 14 años, cuando la conductora perdió el control del volante y se pasó al carril contrario.

En ese momento, el automóvil fue impactado por un tráiler, lo que provocó el fatal accidente.

Al lugar acudieron paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), quienes confirmaron que tres de los ocupantes del vehículo ya no contaban con signos vitales. Por su parte, Melani fue trasladada a recibir atención médica.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del percance.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del conductor del tráiler involucrado en el accidente.