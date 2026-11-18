Un automóvil particular terminó en pérdida total luego de incendiarse mientras circulaba sobre la avenida Universidad Veracruzana, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. La conductora logró salir de la unidad y resultó ilesa.

El siniestro provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego representara un riesgo para otros automovilistas.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia Rancho Alegre Dos. De acuerdo con los primeros reportes, se presume que el incendio habría sido ocasionado por un cortocircuito en el vehículo.

Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio, que realizaron las maniobras correspondientes para sofocar el fuego. Pese a la intervención, el automóvil sufrió daños de consideración hasta quedar prácticamente destruido.

Como medida preventiva, la circulación sobre la avenida Universidad Veracruzana fue cerrada durante algunos minutos para permitir que los bomberos trabajaran en la zona. Posteriormente, una vez controlada la situación, se realizaron las acciones para restablecer el tránsito vehicular.