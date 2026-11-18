La volcadura de una pipa cargada con gas LP provocó el cierre total de una carretera durante al menos tres horas en los límites de los municipios de Tlaxco y Muñoz de Domingo Arenas, en el estado de Tlaxcala.

Antes de las siete de la mañana de este 18 de noviembre ocurrió el accidente sobre la carretera que comunica a San Andrés Buenavista con San Simón Xipetzinco, a la altura de las vías del ferrocarril.

El conductor de la pipa, perteneciente a la empresa Global Gas, perdió el control, se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y terminó volcado sobre uno de sus costados.

Ante el riesgo de una posible fuga de combustible, el cuerpo de emergencias fue notificado por el accidente por lo que rápidamente se movilizaron a la carretera Xipetzingo–Buenavista.

Policías municipales y estatales cerraron la circulación vial, mientras bomberos realizaron una inspección preventiva.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas por la volcadura de la pipa, ni tampoco se detectó alguna fuga de gas.

De manera preliminar se dio a conocer que el conductor de la unidad abandonó el lugar después del accidente, por lo que el vehículo pesado procedió a ser asegurado con el apoyo de una grúa.

Luego de varias horas de labores de mitigación de riesgos y retiro de la unidad siniestrada, la carretera Buenavista–Xipetzinco fue reabierta con normalidad.

En otro hecho vial, se registró un choque entre unidades del transporte público de las rutas 72 y 17 el cual dejó cerca de cinco personas con lesiones leves, en la calle 16 Norte, entre 14 y 16 Oriente, en el Barrio del Alto, en Puebla capital.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a los pasajeros, en tanto, la circulación fue cerrada totalmente y resguardada por policía municipal.

Usuarios del transporte público señalaron que el percance afectó sus traslados y provocó retrasos para llegar a tiempo a sus actividades.

Los pasajeros también pidieron a los conductores manejar con mayor precaución y tener paciencia con quienes viajan a bordo, pues aseguran que los movimientos bruscos pueden provocar lesiones.

Advierten que los usuarios también pierden tiempo y ponen en riesgo su integridad durante los recorridos.

Con información de N+

MCS