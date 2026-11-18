Los gobiernos de Estados Unidos de América (EUA) y Venezuela reanudaron la cooperación técnico-militar, rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez.

Este acuerdo busca mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada del país suramericano y poder "hacer frente a amenazas comunes", según anunció la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Cabe destacar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, en su primera visita oficial al país desde la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

Hegseth ve cooperación militar con Venezuela como oportunidad para combatir criminales

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la reanudación de la cooperación militar con Venezuela es una oportunidad para combatir a grupos narcoterroristas y criminales que operan en la región, y manifestó su deseo de profundizar esta alianza, retomada hoy después de 21 años.

"Me encuentro aquí en nombre del presidente (Donald) Trump, quien envía sus saludos y espera con interés las oportunidades, no solo en el ámbito militar, mediante nuestra colaboración contra los narcoterroristas y las organizaciones criminales, sino también en lo económico", dijo Hegseth tras la firma de la alianza junto a la presidenta Delcy Rodríguez.

Con información de N+