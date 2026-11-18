El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aceptó comparecer ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, según anunció este miércoles el presidente de ese panel legislativo, el senador republicano Tim Scott.

Durante una entrevista para CNBC, Scott informó que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, también aceptó testificar ante los legisladores.

Scott, quien había solicitado a Huang que compareciera públicamente ante el Senado, señaló que su asistencia permitirá al comité obtener más información sobre lo que sabían los involucrados, cuándo tuvieron conocimiento de los hechos y por qué no actuaron al respecto.

Por otra parte, CNBC informó que Huang llegó a un acuerdo el martes con los presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes para participar en una entrevista transcrita a puerta cerrada, programada para el próximo 1 de diciembre, ante los tres paneles.

Huang cofundó Nvidia en 1993 y dejó la dirección ejecutiva de la compañía el pasado jueves, después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, entonces directiva de la empresa singapurense Megaspeed, señalada como sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos, así como con empleadas de Nvidia.

La junta directiva de Nvidia anunció el 8 de noviembre una investigación independiente y aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos de la compañía.

En el mismo tema, la junta directiva de Nvidia confirmó este martes 17 de noviembre de 2026 que "no pretende restituir" a Jensen Huang como director ejecutivo tras su dimisión e incluso se precisó que están en la búsqueda de un sustituto "permanente", pese a una campaña para su regreso que se ha difundido en las últimas horas.

El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, durante la conferencia de resultados trimestrales calló todo tipo de rumores y especulaciones sobre Huang y explicó que él "renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta" la semana pasada, que la junta lo aceptó por unanimidad y "no pretende restituirlo.

Expresó su confianza en la jefa financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, divulgó que ha contratado a una firma para "dirigir la búsqueda" de un líder "permanente", y dijo que está actuando en beneficio de la empresa en esta "transición inesperada".

Las declaraciones ocurren luego que Huang emitiera un comunicado en el que decía estar abierto a volver a dirigir Nvidia si la junta así lo decide, y agradecía las "llamadas de empleados, inversores, socios y clientes para que vuelva como CEO".