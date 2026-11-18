Alrededor de las 8:00 de la noche se registraron detonaciones de arma de fuego en San José de Cementos por lo que habitantes lo reportaron al número de emergencias 911.

De acuerdo a testigos, fue una mujer de entre 20 y 25 años, mejor conocida como “La Chapis”, quien fue atacada a balazos.

Los hechos sucedieron cuando la joven caminaba por la calle Impresores, cerca del cruce con Textiles, y un hombre que viajaba en motocicleta le disparó en dos ocasiones.

Herida, “La Chapis” corrió hasta la calle Mineros, casi esquina con de Los Carteros, donde se refugió debajo de un automóvil rojo.

Tras el reporte de las detonaciones, policías buscaron a la víctima en la zona señalada inicialmente, pero no la encontraron.

Cerca de las 10:20 de la noche, vecinos la localizaron y llamaron al 911; paramédicos de Protección Civil confirmaron que ya no tenía

signos vitales.

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El agresor escapó y las autoridades no han informado sus características. En la calle impresores fueron hallados dos casquillos percutidos, mientras que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones.

El cuerpo de la mujer fue trasladado por elementos del SEMEFO a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.