Una mujer fue hallada muerta, abandonada y con signos de violencia en el municipio de Tehuacán en Puebla. Tras varios reportes hechos al número de emergencia 911, elementos policiales acudieron a un predio ubicado en la colonia Movimiento Nacional

En la parte posterior del Parque El Riego confirmaron que ahí estaba el cuerpo de la víctima ya sin signos vitales.

Personal de Seguridad Pública, de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano hicieron su arribo para apoyar en las acciones necesarias.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la agencia del Ministerio Público llegaron para procesar el área del hallazgo y realizar el levantamiento del cuerpo de la mujer de entre 30 y 35 años.

Mientras se realizaban las diligencias, el predio fue custodiado por las autoridades para evitar que los curiosos lleguen e interfirieran con las investigaciones, comenzadas para esclarecer el evidente homicidio y detener al o los responsables.

Con información de N+

JAPR