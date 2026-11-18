En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de seguridad debido al reporte en el que se informaba acerca de un hecho violento.

Según lo informado, la movilización respondió al asesinato de un hombre mediante disparos en la colonia Independencia. Se presume que fue atacado cuando se disponía a subir a una camioneta en la calle Cristóbal Colón, entre Plan de San Luis y Constitución.

Testigos refieren que la víctima respondía al nombre de Eduardo y presuntamente era de oficio mecánico. Autoridades arribaron al lugar de los hechos y realizaron el acordonamiento de la zona, y la Policía Ministerial realizó las diligencias correspondientes.

Hasta este momento no existe reporte de personas detenidas por estos hechos de violencia y, hasta este momento, el municipio de Coatzacoalcos registra al menos 51 muertes violentas durante este 2026.