Como cada martes, se juega el Sorteo Mayor 4036 que entrega 21 millones de pesos como premio mayor, así que si apostaste por ser el próximo millonario de México y compraste un "cachito" para este 17 de noviembre de 2026, en N+ te compartimos la lista completa de ganadores y resultados de la Lotería Nacional de hoy.

Este sorteo, que se lleva a cabo en tres series, y entrega un total de 66 millones 99 mil pesos en premios, incluido el de 21 millones de pesos, forma parte del Calendario de la Lotería Nacional de Noviembre de 2026.

Sin importar si se trata de la primera vez que juegas o ya eres un asiduo comprador de billetes, vale la pena que sepas que durante la ceremonia de premiación los Niños Gritones dan a conocer a los ganadores de los 466 premios directos.

La Lotería Nacional dedicó su Sorteo Mayor 4036 al Día Nacional de la Mujer Afromexicana. Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora se juega la Lotería Nacional hoy 17 de Noviembre 2026?

Tal como ocurre con otras rifas de la Lotería Nacional, la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4036 de este martes inicia en punto de las 20:00 horas.

A través del canal de Youtube de la Lotenal se habilita una transmisión en vivo para seguir minuto a minuto a los ganadores de la velada, así como el monto de los premios que obtuvieron.

El sorteo de esta noche está dedicado al Día Nacional de la Mujer Afromexicana.

Resultados Lotería Nacional Hoy 17 de Noviembre 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4036

A partir de las 20:00 horas hallarás en este apartado el listado completo con los números ganadores del Sorteo Mayor 4036, así como el monto de los premios que obtuvieron.

El número 50046 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 14851 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 11789 obtiene premio de 900, 000.

El número 24388 obtiene premio de 240, 000.

El número 45970 obtiene premio de 240, 000.

El número 58095 obtiene premio de 240, 000.

El número 29020 obtiene premio de 240, 000.

El número 26304 obtiene premio de 120, 000.

El número 04117 obtiene premio de 120, 000.

El número 21875 obtiene premio de 120, 000.

El número 46195 obtiene premio de 120, 000.

El número 30554 obtiene premio de 120, 000.

¿Qué billete comprar para ganar 21 millones de pesos en el sorteo de hoy?

Si estás apuntando al premio mayor de 21 millones de pesos, debes comprar tres series (60 cachitos), cuyo costo total es de 1,800 pesos.

En cambio si decides sólo adquirir una serie (20 cachitos), puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Y si compraste sólo "un cachito", puedes ganar hasta 350 mil pesos.