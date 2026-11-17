El Buen Fin 2026 termina este día, sin embargo las personas tendrán otros dos eventos más de descuentos en próximas fechas en México, y acá te explicamos de cuáles se tratan para que no se te pasen las ofertas y promociones.

Pese a que el fin de semana con las mayores rebajas en el país se acaba, aquellos que hayan realizado una compra con tarjeta de crédito o débito tendrán la oportunidad de participar en el sorteo del SAT, y en una nota previa ya te explicamos cuáles son los requisitos y cuándo salen los resultados de los ganadores que se podrían llevar un premio de hasta 250 mil pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Profeco Reporta 469 Asesorías y un Monto Recuperado de 33 Mil Pesos por Buen Fin 2026 en Jalisco

¿Qué eventos de ofertas hay después del Buen Fin 2026?

Los compradores mexicanos tendrán dos oportunidades más para conseguir productos con grandes descuentos y promociones, pues en los siguientes días se realizará el Black Friday y el Cyber Monday 2026.

Pese a que ambos eventos tienen su origen en Estados Unidos, las ofertas también se han expandido a México, principalmente en tiendas en línea o grandes cadenas comerciales, sobre todo en tecnología, ropa y electrodomésticos.

El Black Friday, también conocido como Viernes Negro, se celebra después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se festeja el cuarto jueves de noviembre, por lo que este año el inicio de las ofertas es el 27 de noviembre 2026, normalmente desde las primeras horas de esta fecha.

Pese a que este evento de descuentos se limitaba solo al viernes, algunas marcas extienden las ofertas durante todo el fin de semana hasta el lunes siguiente, que se conoce como Cyber Monday, el cual cae el 30 de noviembre 2026.

Este segundo evento de promociones y ofertas tiene como objetivo incentivar las compras por internet y aplicaciones, y algunos de los productos con más rebajas este día son los de tecnología como computadoras, teléfonos, consolas y electrodomésticos.

De esta manera, los mexicanos que no aprovecharon las ofertas del Buen Fin no tienen nada de qué preocuparse, ya que tendrán más oportunidades para buscar descuentos y promociones en los productos que necesitan en el Black Friday y Cyber Monday.

PPP