El Buen Fin 2026 está a punto de terminar, pero las buenas noticias continúan, ya que si realizaste una compra durante estos días, entrarás automáticamente al Sorteo SAT, que da un premio de hasta 250 mil pesos, y acá te decimos cuándo salen los resultados.

Aún estás a tiempo de aprovechar las ofertas y promociones del "mejor fin de semana", y en notas previas ya te dijimos cómo recuperar el 30% de tus compras con tarjeta y cómo consultar el buscador de negocios participantes.

¿Cuándo es el sorteo SAT del Buen Fin 2026?

Una vez que finalice el periodo de ofertas, el Servicio de Administración Tributaria realizará la rifa el 4 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas en las oficinas del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, Col. Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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En el sorteo del Buen Fin se repartirán más de 300 mil premios con una bolsa total de 500 millones de pesos, y para participar, lo único que debes hacer es realizar una compra mínima de 250 pesos con tarjeta de crédito o débito en negocios participantes del Buen Fin. De igual manera, los comercios que se hayan registrado participarán en la rifa con sus ventas.

Para consultar si tu compra entró en el Sorteo SAT, el próximo 27 de noviembre se podrá verificar las operaciones de compra y los comercios que participan en la rifa, en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2026.

Para revisar cuáles de las operaciones de compra participarán en el sorteo, debes ingresar el número de la tarjeta correspondiente, mientras que la consulta de comercios participantes se realizará ingresando la clave del RFC respectiva.

¿Cuándo salen los resultados del SAT Sorteo Buen Fin 2026?

La publicación de los listados de los tarjetahabientes y comercios ganadores se realizará el lunes 7 de diciembre de 2026 en el siguiente enlace: www.gob.mx/sorteoelbuenfin.

La entrega de los premios se realizará mediante depósito bancario directo a la cuenta o tarjeta ganadora, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, es decir antes del 5 de enero de 2027.

PPP