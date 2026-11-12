¿Qué Significa 'Meses Sin Intereses' en El Buen Fin 2026? Así Funciona en Compras a Crédito

Inicia El Buen Fin 2026 y una de las promociones que más se pueden ver y escuchar durante esta época es la de meses sin intereses (MSI), por lo que es importante que los consumidores sepan qué significa esta oferta antes de comprar algún producto o servicio.

Ya está aquí el "fin de semana" con los mayores descuentos en tiendas en México, y para que tengas la mejor información a la mano, en notas previas ya te explicamos cómo verificar los precios en el comparador de Profeco y cómo saber si un negocio forma parte de esta iniciativa.

¿Qué significan los meses sin intereses?

Esta es una opción de pago que ofrecen los negocios y los bancos durante El Buen Fin y otras temporadas de ofertas, mediante la cual se divide el costo total del producto o servicio en cuotas mensuales fijas sin que éstas generen cargos adicionales por el financiamiento.

Los meses sin intereses que se suelen ofrecerse son de 3, 6, 9, 12, 18, 24 o más pagos, dependiendo de cada tienda o institución bancaria. Esta promoción también puede brindarse con otras ofertas como descuentos o la opción de empezar a pagar más tarde.

De esta manera, si un producto o servicio cuesta 6,000 pesos y tiene la opción de 6 meses sin intereses, la persona que lo compre deberá realizar 6 pagos mensuales de 1,000 pesos para cubrir el costo.

Los MSI no deben confundirse con la promoción de pagos fijos, ya que ésta sí incluye una tasa de interés y comisiones, por lo que se termina pagando más del precio original del producto o servicio.

¿Se puede pagar a meses sin intereses con tarjeta de débito?

Los MSI no se pueden pagar con débito ni con efectivo, ya que forzosamente los negocios y tiendas piden una tarjeta de crédito para hacer válida esta promoción, ya que al realizar la compra, el monto total se descuenta inmediatamente de tu línea de crédito disponible y se va liberando conforme pagas cada mensualidad

En este contexto, si tienes una línea de crédito de 20,000 pesos y haces una adquisición a meses sin intereses de 6,000 pesos, al consultar el saldo de tu tarjeta verás que solo te quedan 14,000 pesos disponibles, pero conforme hagas los pagos mensuales irás recuperando tu línea de crédito.

Por este motivo es importante que cuentes con el saldo del precio total del producto que planeas adquirir, ya que si no lo tienes no podrás hacer la compra y tu tarjeta será rechazada.

Durante El Buen Fin 2026, esta promoción también la ofrecen algunos bancos, por lo que al realizar una compra debes ponerte en contacto con tu institución bancaria para que se difieran el pago a meses sin intereses.

¿Cómo saber si mi compra fue a meses sin intereses?

Para corroborar que tu cargo se fue a mensualidades, al momento de pagar en tienda física, en el recibo a comprobante debe especificar el número de meses. En caso de que solo venga el monto total, dile al vendedor que quieres los meses sin intereses.

En la app de tu banco también puedes revisar si tu compra entró a meses sin intereses, en el apartado de movimientos. Toma en cuenta que en las primeras horas se verá reflejado el monto total y después se quitará y aparecerá como compra diferida y el número de mensualidad a pagar. Si esto no sucede después de un par de días debes llamar a tu institución bancaria.

¿Si compro a meses sin intereses cuando empiezo a pagar?

Las compras que realices a meses sin intereses en el Buen Fin 2026 las comenzarás a pagar en el siguiente estado de cuenta, de acuerdo con la fecha de corte y fecha límite de pago de tu tarjeta de crédito.

Esto solo sería diferente en caso de que el negocio o tienda te ofrezca la opción de meses sin intereses y empezar a pagar en otro mes, como febrero o marzo de 2027, por lo que se recomienda prestar atención a la hora de pagar.

PPP