Comparador de Precios Profeco para El Buen Fin 2026: ¿Cómo Verificar Ofertas Antes de Comprar?

A unos días de que comience la campaña de ofertas más grande del año en México, seguramente ya tienes bajo la mira varios artículos que querrás comprar con alguna promoción especial, pero si quieres saber cómo verificar las ofertas antes de comprar, te decimos cómo puedes consultar el comparador de precios Profeco para El Buen Fin 2026.

A diferencia de la edición anterior, este fin de semana de promociones tendrá una mayor duración y, con el crecimiento del comercio digital, podrás empezar a consultar y disfrutar de las rebajas desde las primeras horas de la jornada inicial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Autoridades Advierten sobre Posibles Fraudes durante El Buen Fin 2026 en Puebla

Cabe recordar que El Buen Fin este año se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026. Cuatro días en los que podrás adquirir productos a precios bajos o con promociones como meses sin intereses. Aunque es importante que no pierdas de vista que antes de comprar tienes que constatar la veracidad del sitio en el que realices la transacción, tener en cuenta precios previos y cuestionarte si es un artículo que realmente necesitas.

¿Cómo consultar el comparador de precios de Profeco para El Buen Fin 2026?

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes, Iván Escalante Ruiz, procurador federal del Consumidor, señaló que para que en la próxima edición de El Buen Fin las personas consumidoras puedan realizar compras de manera informada, razonada y segura, es recomendable comparar los precios de los productos en diferentes establecimientos antes de adquirirlos.

Por ello, la institución puso a disposición de la población el microsititio https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, en el que se puede consultar el histórico de precios, desde septiembre a la fecha, de 490 productos más representativos de la campaña, recabados en 400 establecimientos de todo el país.

De esta manera, prosiguió, las y los interesados pueden conocer si el producto que buscan realmente cuenta con descuento o promoción.

Escalante Ruiz señaló que se trata de la herramienta "¿Quién es Quién en los Precios El Buen Fin?".

Cinco consejos si comprarás durante El Buen Fin