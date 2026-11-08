¿Cuándo Pagan el Aguinaldo 2026? Las Fechas Clave para Cobrar Esta Prestación

Ha llegado noviembre, la temporada de compras y celebraciones, y una de las dudas que más crece conforme pasan los días es: "¿Cuándo pagan el aguinaldo en 2026? Este dinerito extra que se paga a finales de año, aunque no forma parte del salario mensual, es una prestación de ley, por lo cual hay fechas clave que se deben cumplir.

De cara a que se realice El Buen Fin, algunas personas ya recibieron el dinero correspondiente a la prestación, pero la gran mayoría aún no lo tiene. Por ello, lo primero que debes saber es que hay tiempos claros del límite en el que se debe depositar.

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Te recordamos que el aguinaldo es una prestación laboral que consiste en un pago adicional que los empleadores están obligados a proporcionar a sus empleados, generalmente. Este beneficio tiene como objetivo ayudar a los trabajadores a cubrir gastos adicionales durante la temporada navideña y otros compromisos financieros asociados con el cierre del año.

¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026?

El pago del aguinaldo en 2026, así como cada año, debe realizarse a más tardar el 20 de diciembre, según lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos", señala la legislación.

En caso de que se incumpla con las indicaciones legales y no se realice el pago, los empleadores podrán ser sancionados con hasta 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada trabajador afectado. Por ello, las y los trabajadores tienen el derecho de acudir ante la Procuraduría Federal del Trabajo (PROFEDET) para denunciar la omisión.

No obstante, algunas empresas realizan —como instituciones gubernamentales— el depósito de la prestación desde las últimas semanas de noviembre. Mientras que en algunos casos dividen el pago en dos emisiones.

Fechas clave del pago del aguinaldo en 2026