Finanzas personales

¿Cuándo Pagan el Aguinaldo 2026? Las Fechas Clave para Cobrar Esta Prestación

La LFT establece la fecha límite en la que se debe depositar, de manera obligatoria, el pago de esta prestación

Dinero en efectivo del aguinaldo 2026El aguinaldo es una prestación obligatoria, de acuerdo con la LFT. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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