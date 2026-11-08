Pronóstico del tiempo

¿Seguirá Lloviendo en Matamoros? Este es el Pronóstico tras Ingreso de Frente Frío 4

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Pronóstico de Lluvias en MatamorosPeriférico de Matamoros con Presencia de Lluvia Fuerte. Foto: N+

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Atención Matamoros: el frente frío 4 podría causar lluvias intensas y encharcamientos. Conagua recomienda precaución

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