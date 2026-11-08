¿Seguirá Lloviendo en Matamoros? Este es el Pronóstico tras Ingreso de Frente Frío 4

El pronóstico del clima para este domingo contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el norte de Tamaulipas, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de precipitación, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 permanecerá estacionado sobre el Golfo de México e interactuará con un canal de baja presión ubicado sobre el oriente del país, condiciones que favorecerán las precipitaciones en la entidad.

Además de las lluvias, se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados centígrados en Tamaulipas, mientras que la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá un ambiente más fresco en las regiones del norte y noreste de México.

La dependencia advirtió que las precipitaciones fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles afectaciones por las lluvias.