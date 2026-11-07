¿Cómo Estará el Clima en Tamaulipas este Fin de Semana? Prevén Lluvias y Descenso de Temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este fin de semana Tamaulipas registre lluvias fuertes a intensas debido a la presencia del frente frío número 4, que permanecerá extendido sobre el noreste del país durante el sábado y se desplazará hacia el oriente el domingo.

Para el sábado 7 de noviembre se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros en el norte de Tamaulipas. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Para el domingo 8 de noviembre, las precipitaciones más importantes se concentrarán en el noroeste del estado, donde también se esperan acumulados de 75 a 150 milímetros.

El sistema frontal estará acompañado por una masa de aire frío que favorecerá un descenso de las temperaturas en el norte y noreste del país. Además, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas durante el domingo.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.