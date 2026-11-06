¿Cómo Estará el Clima Este Fin de Semana Durante el Concierto de Enjambre en el Zócalo CDMX?

Para este fin de semana musical al aire libre en la Ciudad de México, te compartimos el pronóstico del tiempo y que no sea una excusa para faltar al concierto gratuito de Enjambre en el Zócalo de la CDMX el domingo 8 de noviembre.

Se convocó al público en general a partir de las 16:00 horas para contemplar a Pawer, Mau y Ricky, Alexander Acha y la Banda Los Recoditos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a un canal de baja presión, ese día habrá intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México y Morelos. Se espera que el show de Enjambre comience a las 18:40 horas.

En ese horario se prevé en la Ciudad de México un ambiente fresco, cielo de medio nublado a nublado y un descenso gradual de la temperatura.

También se mantiene una probabilidad moderada de intervalos de chubascos o lluvias ligeras aisladas entre la tarde y las primeras horas de la noche.

Se sugiere cargar con un paraguas si se va a estar en la calle a esa hora y llevar una chamarra o suéter abrigador, ya que la masa de aire frío asociada al frente se sentirá con mayor fuerza al oscurecer.

Ya que este domingo, el frente frío 4 se mantendrá estacionario sobre el oriente del territorio nacional, además de un canal de baja presión en el noreste de México, originando probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las mencionadas regiones, así como chubascos en la Mesa Central.

Un día antes, el sábado 7 de noviembre, se espera en la CDMX una temperatura máxima de 23 °C y mínima de 11 °C. Parcialmente soleado con baja probabilidad de lluvia. Intervalos de chubascos en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 7 de noviembre en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.

HVI