Paro de Repartidores de APP Paralizará la CDMX 2026: Fecha, Hora y Zonas Donde Habrá Bloqueos

Diversos colectivos de repartidores por aplicación convocaron a una jornada de protestas y cierres viales en puntos estratégicos de la capital del país. Bajo la consigna de que la ciudad se paralizará, el sector busca presionar a las autoridades para obtener respuestas concretas, señalando de forma tajante que no buscan la instalación de mesas de trabajo, sino resultados inmediatos a sus peticiones.

De acuerdo con la información difundida por los convocantes, la protesta incluirá cortes a la circulación en varias zonas de la urbe. Además, advirtieron que si sus demandas no son resueltas, contemplan extender las acciones hacia el bloqueo de centros comerciales, así como permitir el paso libre a la ciudadanía en accesos viales como el Segundo Piso y en medios de transporte como el Metro y Metrobús.

Pese a contemplar estas liberaciones de paso, los manifestantes recalcaron que no afectarán la operación del transporte público. La movilización está programada para llevarse a cabo el próximo viernes 13 de noviembre a partir de las 12 del medio día.

El pliego petitorio difundido por los repartidores se concentra en tres exigencias principales: