Movilidad

Paro de Repartidores de APP Paralizará la CDMX 2026: Fecha, Hora y Zonas Donde Habrá Bloqueos

El sector busca a las autoridades para obtener respuestas concretas y resultados inmediatos a sus peticiones

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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