Sábado 'Castigado': ¿Habrá Doble Hoy No Circula 7 de Noviembre 2026 en CDMX y Edomex?

La mala calidad del aire sigue siendo un factor de riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental, y acá en N+ te decimos si se hay Doble Hoy No Circula 7 de noviembre 2026 y cómo opera el programa sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Debido a la contaminación en el Valle de México, los automovilistas deben mantenerse informados sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en una nota previa te explicamos cómo aplicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula este viernes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula Sábado en CDMX y Edomex, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 7 de noviembre?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala por presencia de partículas PM10 y PM2.5 en seis estaciones de monitoreo, todas en CDMX, sin embargo en el resto los niveles de contaminación van de aceptables a buenos.

Por ello, existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 7 de noviembre, pero hasta el momento no se ha decretado, por lo que se recomienda estar pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

¿Quién no circula mañana sábado 7 de noviembre 2026?

Este es el primer sábado del mes y debido a que no hay Fase 1 de contingencia ambiental, el Hoy No Circula se aplicará con normalidad. De esta manera, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema, tendrán que descansar los carros con los siguientes hologramas y placas:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

Holograma 1, terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9.

Placas foráneas.

Permisos vehiculares provisionales.

Foto: CAMe

Toma en cuenta que en caso de que hubiera contingencia se tendría que aplicar el Doble No Circula sabatino, que afectaría a los carros con holograma 0 y 00, los cuales normalmente están exentos de las restricciones de CAMe.

Horario del Hoy No Circula sabatino 7 de noviembre 2026

El programa de los sábados opera en el mismo horario que lo hace entre semana que es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

La multa del programa sabatino es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción del Hoy No Circula va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos, además de la posibilidad de que el vehículo sea llevado al corralón, lo que genera costos adicionales de arrastre y estancia.

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