Movilidad

Sábado 'Castigado': ¿Habrá Doble Hoy No Circula 7 de Noviembre 2026 en CDMX y Edomex?

Antes de salir a la calle, consulta si hay contingencia y quién no circula por el programa sabatino del 7 de noviembre 2026, según tus placas, holograma y engomado

Checa si Hay Doble Hoy No Circula 7 de noviembre por Contingencia en CDMX y EdomexEl Doble Hoy No Circula afecta a más placas, hologramas y engomados de lo habitual. Foto: Cuartoscuro
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